Четверо саратовских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по математике

Утверждены результаты Единого государственного экзамена по математике базового и профильного уровней, который прошёл 8 июня. Сразу четверо саратовских выпускников получили максимальные 100 баллов. В их числе — одиннадцатиклассница Саратовского областного образовательного комплекса — Политехнического колледжа — Лицея-интерната №64 Мария Васильева, а также выпускники физико-технического лицея №1 Олег Пешков, Максим Козлов и Георгий Маслов.

Особенно трогательная история произошла с Олегом Пешковым. О своём триумфе он узнал в день совершеннолетия. «Это лучшая новость, которую можно было услышать в своё восемнадцатилетие! — поделился выпускник. — Этот результат не личная заслуга, а общая победа, к которой приложили усилия родители и педагоги». По словам Олега, подготовка к экзамену велась с 9-го класса и стала настоящим испытанием на прочность и целеустремлённость.

Теперь в планах у стобалльника — поступление в Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского на факультет компьютерных наук и информационных технологий.