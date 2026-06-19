Саратовский проект «Водорослям крышка» меняет экокультуру в 10 регионах России

Саратовский проект «Водорослям крышка», инициированный экоцентром «Экологизатор», продолжает расти и масштабироваться. С 2025 года он объединил 10 регионов России, включая Архангельскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкортостан и Марий Эл. Местные НКО подписали соглашения и включились в работу. За год участники собрали более 67 тонн пластиковых крышек, которые направили на переработку. На вырученные средства закупили 200 тысяч мальков ценных видов рыб (сазан, толстолобик, стерлядь, щука и др.) для зарыбления Волги, Оки и других водоёмов.

Параллельно велась экопросветительская работа. Координаторы провели 13 субботников по очистке берегов, более 600 экоуроков в школах и всероссийский онлайн-квиз, объединивший участников из 20 регионов. Бесплатный онлайн-курс на сайте водорослямкрышка.рф прошли более 1,1 тыс. человек из 62 регионов. Для подготовки координаторов организовали акселератор «Амбассадоры рек» и форум в Нижнем Новгороде, приуроченный ко Дню Волги.

Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин отметил: «Локальная инициатива переросла в масштабное межрегиональное движение. Она доказала, что людям, объединённым одной целью, под силу решать сложные экологические задачи».