В Саратове покажут обновлённый мюзикл «Стойкий оловянный солдатик»

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23 и 24 июня в Саратовском театре оперы и балета состоятся премьерные показы обновлённого мюзикла «Стойкий оловянный солдатик». Спектакль Сергея Баневича по мотивам сказок Андерсена впервые был поставлен в 2010 году и теперь возвращается на саратовскую сцену в новом оформлении. В основе — история отважного игрушечного Солдатика и его самоотверженной любви к прекрасной Балерине.

Либретто составлено по нескольким сказкам Андерсена, поэтому зрители встретятся с заводным Соловьём, глупым Кротом, вредной Крысой, жадной Свиньёй-копилкой и другими персонажами. Главный сюрприз — счастливый финал, где все герои остаются живыми и невредимыми.

Над постановкой работают дирижёр Кирилл Кочетков, режиссёр Михаил Музалевский, художник Сергей Болдырев и художник по костюмам Ольга Колесникова. Зрителей ждёт яркое романтическое зрелище с музыкой современного классика детского театра, активной сценографией, световыми эффектами, участием балета и хора, а также трюками и чудесными превращениями. Начало в 11:00, возрастное ограничение 6+