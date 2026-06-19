В Саратове прошёл отчётный концерт студии танца «Лазурит»

В Саратовском областном центре народного творчества имени Руслановой прошел отчётный концерт студии танца «Лазурит» под названием «Танцующее лето». Мероприятие стало ярким праздником, на котором коллектив представил свои творческие достижения. На сцене выступили воспитанники всех возрастов — от трёхлетних малышей до подростков и взрослых исполнителей, продемонстрировав разнообразие стилей и высокий уровень мастерства.

В программу вошли детские постановки («Барабашки», «Малышки шалунишки»), эстрадные («Феечки», «Мини шпионы»), современные («Мой телефон», «Современные дети»), контемпорари («Поток тёмной материи», «Смятение теней») и другие номера. Каждая композиция отличалась выразительностью и сценической культурой.

Директор центра Валерий Зимин отметил: «Концерт вызвал тёплый приём публики, каждый номер сопровождался бурными аплодисментами. Отчётный показ стал важным этапом творческого развития студии и подтвердил высокий профессиональный уровень педагогического состава».