В Ивантеевке по нацпроекту «Семья» ремонтируют ДК и школу искусств

Фото; канал Романа Бусаргина

В Ивантеевке по национальному проекту «Семья» капитально ремонтируют сразу два учреждения культуры — центральный дом культуры и детскую школу искусств. Здание ДК построили 55 лет назад, и полноценного обновления здесь не было всё это время. Ремонт стартовал в прошлом году: заменили коммуникации, кровлю, сети электроснабжения, обновили сцену, колонны, кабинеты и технические помещения. Сейчас работы идут по внешней части — обустраивают фасад, готовят цоколь к укладке плитки и отмостки. К сентябрю планируют открыть ДК и провести здесь первые мероприятия.

В детской школе искусств занимаются более 330 человек по 10 направлениям. Среди них — фортепиано, хоровое пение, фольклор. В прошлом году 8 выпускников продолжили образование в профильных учреждениях Саратовской и Самарской областей. В здании 1970 года постройки уже заменили кровлю и утеплили фасад. Впереди — обновление инженерных систем, кабинетов и других помещений. В обоих учреждениях есть сильные коллективы, которые занимают призовые места на конкурсах.

Министру культуры Наталии Щелкановой поручено предусмотреть открытие новых направлений для творческой реализации. Депутат областной думы Антонина Галяшкина отметила, что запрос у жителей на это очень большой. Обновлённые учреждения должны стать центрами притяжения для всех возрастов. Работы идут по графику.