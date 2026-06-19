В Хвалынском районе водитель забрал 3800 рублей у пассажира за отказ кататься

В Хвалынском районе сотрудники полиции раскрыли грабеж. В полицию обратился 42-летний местный житель. Он рассказал, что ночью в компании знакомых распивал спиртные напитки. После застолья он попросил 21-летнего односельчанина, который был трезв, подвезти его домой. Молодой человек выполнил просьбу, но затем, по версии потерпевшего, выхватил у него 3800 рублей и скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего ранее судимого местного жителя. Он пояснил, что после того как довез потерпевшего, тот попросил покататься еще. Молодой человек несколько раз отказался, но настойчивость старшего товарища ему надоела, и он уехал, забрав деньги в качестве «платы за проезд».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.