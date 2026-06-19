В Саратове у 33-летней женщины изъяли 45 свертков героина

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнюю жительницу Саратова, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

Женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности, была остановлена полицейскими. При личном досмотре у неё изъяли 45 свертков из фольги с наркотической смесью, в состав которой входит героин. Общая масса изъятого составила 10,73 грамма. По версии следствия, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта на территории Саратова.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). В настоящее время женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Полиция продолжает устанавливать каналы поставки наркотиков и других лиц, причастных к противоправной деятельности.