Саратовская пара скажет «Да» на всероссийском свадебном фестивале

Саратовские влюблённые скажут друг другу «Да» на Всероссийском свадебном фестивале в Москве. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в столице пройдёт III фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Саратовскую область представят Данил Хвостиков и Полина Кузнецова — сотрудники Саратовской государственной юридической академии.

Данил — младший научный сотрудник, преподаватель и аспирант, участник научных проектов. Полина — документовед, неоднократно отмечена благодарностями ректора. Вместе они — пример того, как любовь и общие ценности сочетаются с профессиональным ростом и служением обществу.

8 июля Данил и Полина скажут друг другу «да» вместе с парами со всей страны. Торжество объединит семьи из разных регионов. Саратовская область будет представлена достойно.