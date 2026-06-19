Экскурсанты из Новобурасского района посетили Парк покорителей космоса

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Получатели социальных услуг центра соцобслуживания населения Новобурасского района совершили незабываемое путешествие в музейный комплекс Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Многие из них узнали новые факты из жизни первого космонавта. Например, его позывной был «Кедр» — в парке есть живописная аллея, где в память об этом посажены настоящие кедры. Экскурсанты с огромным интересом рассматривали величественную стелу и памятник Гагарину. У стены космической славы каждый смог буквально прикоснуться к истории, почувствовать связь времён и осознать, какой огромный путь прошло человечество на пути к звёздам.

Самым запоминающимся моментом стало знакомство с копией легендарного автобуса ЛАЗ-695Б. Именно такие машины когда-то доставляли космонавтов к взлётной площадке. «Увидев этот автобус, мы словно перенеслись в те далёкие годы, когда и в нашу молодость по улицам ходили подобные машины. Такие чувства трудно передать словами», — поделились получатели услуг Новобурасского района. Поездка стала для них по-настоящему ярким событием.

Организаторы отметили, что подобные экскурсии помогают сохранять память о героической эпохе освоения космоса и воспитывать уважение к истории страны.