С 20 июня в Саратове начнёт работу речное такси до аэропорта «Гагарин»

С 20 июня в Саратовской области начнёт работу новый вид речного пассажирского транспорта — речное такси. Два высокоскоростных катера будут курсировать от набережной Саратова до села Сабуровка, где расположен аэропорт «Гагарин» . Протяжённость нового маршрута составит около 28 километров . Это дополнение к уже действующим скоростным перевозкам по Волге, возрождённым благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина .

Речное такси будет работать по расписанию . Отправление из Саратова в Сабуровку в 07:00, 08:00, 09:30, 10:30, 13:15, 15:35, 16:35 и 18:35. Обратные рейсы — в 08:10, 09:10, 10:40, 11:40, 14:25, 16:45, 17:45 и 19:45 . Время в пути по воде — 40–50 минут . Стоимость проезда от причала на набережной до причала в Сабуровке — 117 рублей .

Катера вмещают 12 пассажиров . Посадка начинается за 15 минут до отправления. Приобрести билеты можно онлайн на сайте валдай64.рф, в кассах на Речном вокзале или непосредственно на борту