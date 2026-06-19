В Саратове открылась мультимедийная выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей».

В Историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России и реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Экспозиция объединяет историю русского театра с современными технологиями и представляет исследование судеб выдающихся деятелей сцены от истоков до современности.

В основе визуальной концепции — образ коробки как символа театральной жизни: сцены, гастрольных переездов, хранения реквизита и костюмов. Каждый материал от фанеры до пластика обозначает исторический период. Внутри «коробок» размещены предметы, документы и образы, отражающие ключевые этапы жизни Союза и истории страны. Часть экспозиции создана с помощью нейросетей. В кинозалах можно увидеть архивные кадры со Станиславским и попробовать интерактивную игру на основе упражнений Мейерхольда.

Заместитель министра образования Никита Вдовин отметил важность сохранения культурных традиций. Директор парка Антон Чешуев подчеркнул, что проект служит просветительским мостом между прошлым и настоящим. Федеральный контент дополнен региональными материалами: экспонатами из музеев саратовских театров и разделом о деятелях, связанных с Саратовской областью.