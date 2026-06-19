Саратовчанка представила русскую культуру на форуме «Диалог культур»

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Преподаватель Детской школы искусств №7 Саратова, руководитель фольклорного ансамбля «Капельки» Ксения Илюшина представила русскую культуру на VI Всероссийском форуме «Диалог культур» в Нижнем Новгороде. Мероприятие, организованное Росмолодёжью и Правительством Нижегородской области, стало площадкой для открытого диалога и обмена опытом в сфере сохранения культурного наследия народов России и его интеграции в современную жизнь.

Участники форума посетили мастер-классы ведущих этнографов, хореографов и музыкантов, обсудили роль молодёжи в передаче традиций. Ярким событием стал фестиваль еды «За одним столом» с символичным 100-метровым столом, где делегаты продегустировали лучшие национальные блюда.

Организаторы высоко оценили профессионализм участников, подчеркнув значимость таких мероприятий для укрепления межнационального диалога и гражданского единства в России.