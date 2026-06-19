На координационном совете обсудили работу «Движения Первых» в области

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В Саратовской области прошло заседание регионального координационного совета по взаимодействию с «Движением Первых». Его провёл заместитель председателя правительства Владимир Попов. Участвовали представители власти, общественных объединений и ответственные за молодёжные инициативы в муниципалитетах. Основные вопросы касались работы местных отделений движения — в частности, опыта Марксовского и Дергачёвского районов. Также подвели итоги военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и обсудили занятость детей и молодёжи летом.

«Наша задача — не просто координировать работу, а выстраивать для молодых людей понятную, содержательную и сильную систему возможностей, — подчеркнула председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая. — Когда у ребят есть команда, наставники и поддержка, они берут инициативу и показывают результаты». Заседание стало площадкой для обмена практиками и выработки решений.

Совместная работа власти, образования и общественников остаётся основой для развития молодёжи в регионе. Участники совета договорились усилить координацию и активнее вовлекать школьников в проекты движения. Работа по созданию условий для самореализации подрастающего поколения будет продолжена. «Движение Первых» набирает обороты — и это видно по активности ребят в районах области.