Министр обсудил с участником программы «Наши герои» выпускной проект

Министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов провел рабочую встречу с участником программы «Наши герои» Александром Ханиным. Главной темой стала подготовка выпускной проектной работы стажера и его участие в мероприятиях министерства. В ходе встречи согласовали основные тезисы будущего проекта. Министр подчеркнул важность практической составляющей обучения и связи теории с реальной работой в госорганах.

Практическая часть выпускной работы основана на опыте Екатериновского района. Александр Ханин также встретился с главой района Светланой Байрак. Они рассмотрели перспективы совместной работы в патриотическом направлении и механизмы наставничества на муниципальной службе. Эти наработки лягут в основу проектных предложений по адаптации и поддержке молодых специалистов.

«Очень ценно, что участники программы «Наши герои» готовят проекты для конкретных территорий с опорой на реальную практику. Это адресные решения, которые рождаются в тесном взаимодействии с муниципалитетами. Убежден, что предложенные механизмы будут востребованы не только в районе, но и в других муниципальных образованиях», — отметил Александр Милованов.