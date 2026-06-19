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НовостиОбщество19 июня 2026 12:40

В Энгельсе появится первая площадка для выгула собак

Источник:kp.ru

В Энгельсе появится первая общедоступная площадка для выгула собак. Территорию уже определили — она разместится на улице Полтавской. Об этом 18 июня сообщил глава района Максим Леонов. Повод — микрорайон разрастается, и жители давно просили такую зону.

Также по инициативе социально ответственного бизнеса на Полтавской появится два новых остановочных павильона. Их установят за счёт инвесторов. Вместимость и расположение обсуждали на месте с учётом пассажиропотока. Депутат Константин Харюков поддержал идею площадки для животных и пообещал помочь с реализацией.

Первая в городе площадка для выгула собак станет точкой притяжения для владельцев питомцев. Пока детали проекта уточняются, но начало положено.