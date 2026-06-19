Дмитрий Патрушев посетил Саратовскую область с рабочим визитом

В Саратовскую область с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в ходе встречи планируется обсудить развитие агропромышленного комплекса региона, подвести итоги посевной кампании и оценить готовность к предстоящей уборке урожая .

Отдельное внимание будет уделено реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» . В 2026 году в ней участвуют 34 муниципальных образования, где запланировано 71 проект по созданию современной инфраструктуры и повышению качества жизни на селе .

Кроме того, вице-премьеру представят крупнейшие инвестиционные проекты в АПК региона, направленные на дальнейшее развитие отрасли, создание новых рабочих мест и укрепление продовольственного потенциала Саратовской области