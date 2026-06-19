В Саратовской филармонии принимали поздравления медицинские работники

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В Саратовской филармонии состоялось торжественное мероприятие в преддверии Дня медицинского работника. Поздравления принимали руководители медучреждений, врачи, медсёстры и фельдшеры. Заместитель председателя правительства Сергей Егоров вручил отличившимся специалистам медали Минздрава РФ «За наставничество в здравоохранении». Также поздравили медиков председатель облдумы Алексей Антонов, федеральный инспектор Людмила Борисова, ректор СГМУ Андрей Еремин и председатель профсоюза Сергей Прохоров.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил сложность профессии: «Врачебная работа – это сочетание науки и искусства, холодный ум и безграничное милосердие». Он пожелал коллегам сохранять интерес к профессии и стремление к совершенствованию. Затем министр вручил почётные грамоты Минздрава РФ за многолетний добросовестный труд. С особой теплотой зал приветствовал ветеранов здравоохранения.

Праздничную атмосферу дополнили концертные номера, бальные и акробатические танцы. После официальной части гости общались в неформальной обстановке и фотографировались. Мероприятие стало знаком глубокого уважения к тем, кто ежедневно спасает жизни и заботится о здоровье людей.