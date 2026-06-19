В Саратовской области обсудили борьбу с фантомной продукцией и контрафактом

В министерстве промышленности и энергетики области прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участники обсудили безопасность товаров на потребительском рынке. Джамбул Исмагулов из Россельхознадзора сообщил о пресечении схем с использованием системы «Меркурий». За год выявлены факты фиктивного доступа, позволившего ввести в оборот более 12 тонн рыбной продукции без подтверждения происхождения. Например, от имени саратовской компании оформили 1 тонну «мяса краба», фактически произведённого из 2,6 кг лосося. Аннулировано 8 документов на 21 тонну продукции, отстранены 7 уполномоченных лиц.

Михаил Торгашин подчеркнул, что такие нарушения — не только финансовое мошенничество, но и угроза жизни и здоровью граждан. Представитель Роспотребнадзора доложил о росте проверок в 2026 году на 30% (до 143) и исследовании более 7 тысяч проб. Доля некачественной продукции по физико-химии снизилась до 1,4%, по микробиологии — до 1,3%. В торговле выявлено 17,2% нарушений, из оборота изъято 429 кг продуктов. В лёгкой промышленности забраковано 419 из 606 единиц товаров, в табачной — 557 из 939.

Андрей Ревуцкий из Центра стандартизации рассказал о производственном контроле вод. В 2025 году проверено 92 пробы сточной воды на 28 предприятиях, за 5 месяцев 2026-го — ещё 41 проба. Результаты позволили заводам модернизировать очистные сооружения. Лаборатории ЦСМ ежегодно исследуют свыше 5 тысяч образцов для торговых сетей и предприятий общепита.