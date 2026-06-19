Мышев потребовал от глав районов личного контроля за подготовкой к зиме

Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев потребовал от глав семи районов Саратовской области взять под личный контроль подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. На зональном совещании в Пугачеве обсудили итоги прошедшего сезона и планы на новый. В работе участвовали представители Пугачевского, Марксовского, Балаковского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов, а также поселка Михайловский.

Сейчас в районах уже утвержден комплекс мер по подготовке ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и социальных объектов к зиме 2026-2027 годов. Мышев призвал глав взять под личный контроль выполнение графиков подготовки жилого фонда, оформление паспортов готовности для потребителей тепловой энергии, включая организации ЖКХ и соцсферу.

Совещание стало частью системной работы по обеспечению надежного прохождения отопительного сезона. Ответственность за своевременную подготовку возложена на муниципальные власти.