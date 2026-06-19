Лектор Общества «Знание» рассказал саратовцам о трендах ИИ и кибербезопасности

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В Саратовской области прошёл цикл мероприятий проекта Знание.Государство, посвящённых практическому применению ИИ, кибербезопасности и цифровой гигиене. Лектором выступил основатель Center-Game Олег Панин. Слушателями стали сотрудники ГУ МВД, министерства труда и соцзащиты, а также студенты и преподаватели СГТУ. В каждой аудитории лекции адаптировали под специфику работы. На встрече с полицейскими спикер показал возможности нейросетей, подчеркнув: ИИ готовит только черновики, но не принимает решений за человека. Он предложил модель «светофора кибербезопасности»: какие данные нельзя загружать, что требует согласования, а что — безопасно.

На лекции для соцработников обсудили трансформацию рынка труда. По прогнозам, к 2030 году исчезнут 92 млн рабочих мест, но появится 170 млн новых. Востребованы будут специалисты по ИИ, промпт-инженеры и аналитики данных. «Развитие ИИ повышает значимость и традиционных профессий — электриков и сантехников, которые обслуживают дата-центры», — отметил Панин. Говорили и о законе об ИИ, который планируют принять в сентябре 2027 года. Он должен укрепить суверенные технологии и инфраструктуру.

В СГТУ лектор показал преподавателям, как использовать нейросети для тестов и планов, но с обязательной проверкой фактов. Студентам он посоветовал направлять высвобождаемое ИИ время на чтение, спорт и творчество, а не на бесконечный скроллинг соцсетей. Панин привёл данные о снижении когнитивных способностей и подчеркнул: владение ИИ-инструментами — конкурентное преимущество, позволяющее одному специалисту работать с эффективностью команды. Сознательное отношение к цифровому поведению становится критически важным.