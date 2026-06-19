Дорожники проверяют качество ремонта «туристической» дороги в Энгельсском районе

В Энгельсском районе специалисты министерства дорожного хозяйства совместно с журналистами проверили ход ремонта автоподъезда к селам Осиновка и Липовка. Дорогу протяженностью 14 км ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России. Готовность объекта составляет почти 60%. На 13 км уложили асфальтогранулобетонный слой, завершают устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. Специалисты отобрали керны для лабораторных испытаний.

Дорога ведет к трем населенным пунктам — Старицкое, Осиновка, Липовка, где живут более 1,7 тысячи человек. Здесь проходит школьный маршрут. На выезде из Липовки находится подвесной мост через реку Большой Караман, а в самом селе — немецкая кирха. «Я ежедневно езжу из Осиновки в Липовку на работу. Ремонта ждали давно. К нам регулярно приезжают туристы и молодожены, чтобы посмотреть на кирху и подвесной мост», — рассказала воспитатель детского сада Любовь Савченко.

Работы продолжаются. Ознакомиться с перечнем дорог, ремонтируемых в 2026 году, можно в официальной группе министерства дорожного хозяйства во «ВКонтакте».