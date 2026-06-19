В День медика семья поблагодарила врачей за возвращение сына к активной жизни

В канун Дня медицинского работника в редакцию «Комсомольской правды» обратилась семья Дурновых из Новых Бурас. Любовь и Андрей рассказали трогательную историю о том, как врачи Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями буквально поставили на ноги их 15-летнего сына Артема. Мальчик страдает редчайшим генетическим заболеванием — мукополисахаридозом типа 3А, которое со временем осложнилось детским церебральным параличом.

Восемь лет назад семья впервые переступила порог учреждения. Сегодня центр, возглавляемый директором Алексеем Николаевичем Майоровым, объединяет несколько подразделений. За лечебную работу в учреждении отвечает заместитель по медицинской части Галина Витальевна Луценко. А филиал на улице Гвардейской, 7А, где непосредственно проходил реабилитацию Артем, работает под руководством заместителя директора - заведующий филиалом Кирилла Александровича Ранцева. Именно сюда семья приезжает дважды в год уже на протяжении восьми лет. Однако прошлый январь выдался особенно тяжелым: после осложнений и лечения в Москве Артем практически перестал передвигаться самостоятельно. Приехав в родной центр, родители надеялись хотя бы на небольшое улучшение, но специалисты превзошли все ожидания.

Главный прорыв произошел благодаря инструктору по лечебной физкультуре Надежде Васильевне Шапкиной, которая применила методику эмоциональной терапии и функциональной реабилитации. «Мальчик встал на беговую дорожку! — делится эмоциями мама Артема, Любовь Дурнова. — Пусть мало времени, но он начал ходить, двигаться, шевелиться. Хотя заводили мы его под руки — просто очень тяжелый уже был». Восстановлением двигательных функций также занималась массажист Екатерина Валерьевна Ивлеева, подобравшая особый подход к ребенку. А инструктор по ЛФК Наталья Владимировна Зинькевич помогала закреплять достигнутые успехи, разрабатывая индивидуальные прогр

Особое внимание в центре уделяют комплексному подходу к каждому пациенту. По словам Любови Дурновой, заведующая отделением социально-медицинской реабилитацией Оксана Николаевна Мясникова создала все условия для эффективной реабилитации детей с самыми разными диагнозами. «Все очень хорошие, внимательные. Подходят под потребность ребенка. У нас редчайшее заболевание, но здесь относятся с пониманием и искренним желанием помочь», — подчеркивает мама.

Семья Дурновых отметила не только профессионализм врачей, но и невероятную атмосферу, царящую в центре. Здесь идеальная чистота, комфортные условия, а персонал встречает пациентов с улыбкой. «Едешь туда как домой, — говорит Любовь. — Есть больницы, в которые не хочется возвращаться, а сюда — с огромным удовольствием. Нас ждут, здороваются. Всем советую, кого знаю». Медики работают в условиях дневного стационара, позволяя родителям находиться с детьми на протяжении всего дня, что особенно важно для ребят со сложными диагнозами.

В преддверии Дня медицинского работника семья Дурновых передает огромную благодарность всему коллективу филиала на Гвардейской, 7А, а также руководству центра во главе с Алексеем Николаевичем Майоровым, Галиной Витальевной Луценко, Мясниковой Оксане Николаевне «Очень, очень, очень хотелоось бы объявить им благодарность, — заключает Любовь. — За то, что они творят чудеса и дарят нашим детям шанс на движение». Этот пример доказывает: там, где есть профессионализм и доброе сердце, даже самые тяжелые диагнозы отступают перед силой человеческого участия.