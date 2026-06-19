«ПРЕМА»: стартовал розыгрыш подарков для подписчиков Комсомольской правды в МАХ

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В эти минуты в Энгельсе стартовал фестиваль «ПРЕМА»

Три дня на природе в зоне «Тинь-Зинь» (площадка «Натура Кэмп»). Участники приезжают семьями, с детьми и питомцами. Открыты тематические зоны, работает пляж с шезлонгами и сапбордами, продажа украшений и изделий ручной работы. На сцене репетируют музыкальные коллективы.

Гостей ждут йога на рассвете и закате, хороводы у костра, баня, массаж, прогулки по лесу и отдых у Волги. Для подписчиков МАХ-канала — розыгрыш подарков для семейного отдыха.

Информационный партнёр фестиваля — «Комсомольская правда».