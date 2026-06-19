Политех – ИТ-флагман региона: вуз расширяет сотрудничество с индустрией информационных технологий

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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. сегодня является единственным вузом региона, реализующим уникальную образовательную программу по подготовке ТОП-специалистов в сфере ИТ.

Университет в 2025 году получил грант Минцифры России и Аналитического центра при Правительстве РФ и приступил к реализации новой образовательной программы ТОП-ИТ в рамках направления «Информационные системы и технологии» на базе Института прикладных информационных технологий и коммуникаций.

Это передовой учебный план, разработанный совместно с ИТ-компаниями и отвечающий современным потребностям реального сектора. В числе ключевых партнёров института – крупнейшие представители отечественной индустрии: СИБИНТЕК-СОФТ, Норникель Спутник, Неофлекс Консалтинг, Белл Интегратор, Базальт Свободное Программное Обеспечение. Кроме того, в 2026 году были заключены соглашения о сотрудничестве с ещё 12 организациями, среди которых Ростелеком Информационные технологии, Доктор Веб, Рексофт, РНТ, Комус-Технологии и другие.

ИТ-компании не только непосредственно участвуют в процессе преподавания учебных дисциплин, проводят программы повышения квалификации для преподавателей и студентов, но и предлагают обучающимся престижные оплачиваемые стажировки уже с первого курса, а также именные стипендии, модернизируют материально-техническую базу вуза, активно взаимодействуют с Политехом и по другим направлениям.

Так, уже в первом семестре нового учебного года планируется открытие в ИнПИТ современных проектных офисов и компьютерных аудиторий за счёт финансирования индустриальных партнёров. На базе института будет создано малое инновационное предприятие, где под руководством лидеров отрасли студенты будут развивать научные направления с использованием технологий искусственного интеллекта, заниматься вопросами внедрения своих инноваций в производство.

«Пул ИТ-партнёров нашего вуза увеличивается ежегодно, а выпускники СГТУ работают, без преувеличения, во всех крупных компаниях индустрии региона и страны. Мы формируем действительно востребованный кадровый резерв, максимально наполняя обучение практикой. Это уже доказано временем. Флагманская программа, реализацию которой среди вузов Саратова ведёт только Политех, позволяет сделать образовательный процесс ещё более насыщенным, прикладным. Уже на этапе учёбы наши студенты строят карьеру, работают над реальными кейсами и техническими решениями, в которых заинтересованы потенциальные работодатели», – отмечает ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов.