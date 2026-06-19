Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2026»

Традиционно проект помогает развивать библиотеки: повышать качество работы, поддерживать лучших специалистов, делиться опытом и внедрять новые технологии.

«За годы своего существования конкурс «Библиотекарь года» стал заметным событием, а его участники неизменно выделяются новаторским подходом к библиотечному делу и создают новые форматы работы с читателями. Нам важно знакомиться с их взглядами, профессиональным опытом и интересными проектами для дальнейшего развития всей отрасли. Желаю удачи библиотечным лидерам», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры России Жанна Алексеева.

Принять участие могут сотрудники общедоступных библиотек России со стажем работы не менее 2 лет и студенты, обучающиеся очно по направлениям подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» и специальности «Библиотековедение».

Оргкомитет принимает материалы до 7 сентября 2026 года в электронном виде по адресу bg@nlr.ru (по номинациям для общедоступных библиотек) и bif@webmail.spbgik.ru (по номинациям для студентов).

Подробная информация о сроках, условиях участия и призах размещена на официальной странице конкурса на сайте Российской национальной библиотеки.

https://nlr.ru/nlr_pro/RA11156/vserossiyskiy-konkurs-bibliotekar-goda-2026