В праздничные выходные мусоровывозящие компании саратовского регоператора будут работать в усиленном режиме

Фото: Ситиматик

В период длительных праздничных выходных мусоровывозящие компании Саратовского филиала «Ситиматик» перейдут на усиленный режим работы. Это необходимо для обеспечения бесперебойного вывоза отходов, поскольку традиционно в этот период объем мусорообразования возрастает в разы.

Саратовский регоператор также предпримет ряд дополнительных мер, чтобы снизить вероятность переполнения на контейнерных площадках и захламления прилегающих территорий. Специалисты диспетчерского отдела будут строго контролировать выполнение маршрутов и качество вывоза отходов, а количество рейсов спецтехники при необходимости будет увеличено. В период повышенной нагрузки предпринятые меры позволят сделать процесс транспортирования ТКО организованным и слаженным.

Однако чистота на контейнерных площадках зависит не только от соблюдения графика вывоза отходов со стороны мусоровывозящих организаций, но и от самих жителей. Региональный оператор призывает граждан внимательно относиться к выбору мест для парковки личных автомобилей и не оставлять их около контейнерных площадок и на подъездах к ним. Многотонная спецтехника требует гораздо больше места для маневра и не всегда может проехать через узкие запаркованные дворы.

Все факты отсутствия возможности проезда к местам накопления ТКО фиксируются экипажами спецтехники для последующего корректирования маршрутов, что неизбежно отразится на графике вывоза отходов и может привести к переполнению емкостей.

Напоминаем, что за блокирование подъезда к местам для накопления предусмотрено административное наказание. Согласно ст. 8.5 Закона «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» максимальный штраф достигает 50 тыс. рублей.