Сергей Кравцов: «Порядка 63% выпускников 9-х классов и 12% выпускников 11-х классов выбирают обучение в колледжах»

Фото: Минобразования Саратовской области

Колледжи становятся осознанным выбором для миллионов молодых людей, которые хотят получить востребованную профессию, практические навыки и уверенный старт в карьере.

Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал на пленарной дискуссии XXVI Международного форума «HREXPO PRO ЛЮДЕЙ», посвящённой трансформации системы образования под запросы экономики, бизнеса и рынка труда.

«Сегодня мы наблюдаем бум среднего профессионального образования. Порядка 63% выпускников 9-х классов и 12% выпускников 11-х классов выбирают обучение в колледжах. Общее число студентов достигло 3,9 миллиона человек, что почти сопоставимо с показателями РСФСР в советское время (4 миллиона). Конкурс при поступлении в техникумы в среднем составляет 3–4 человека на место, а в некоторых учреждениях — 18. Особую роль в этом играет проект «Профессионалитет», который позволяет получить две или три профессии и гарантирует трудоустройство. Подчеркну, мы законодательно вернули работодателей в образовательный процесс: введён демонстрационный экзамен, где студентов оценивают не только преподаватели, но и представители компаний. Также начата масштабная программа ремонта общежитий колледжей. В совокупности все эти меры делают среднее профессиональное образование более привлекательным для молодёжи», — сообщил Сергей Кравцов.

Глава ведомства также отметил, что количество бюджетных мест в колледжах корректируется с учётом кадровой потребности регионов и прогноза Минтруда России. Такой подход помогает готовить специалистов именно по тем направлениям, которые будут востребованы в ближайшие годы.

Отдельное внимание в ходе дискуссии уделили профориентации школьников. Сегодня ученики 6–11-х классов знакомятся с современными профессиями и ведущими предприятиями страны на занятиях проекта «Россия — мои горизонты». Сергей Кравцов пригласил представителей компаний активнее подключаться к этой работе, чтобы школьники могли лучше понимать перспективы различных профессиональных направлений.

Участники форума также обсудили развитие естественно-научного образования, использование искусственного интеллекта в различных сферах деятельности, модернизацию колледжей и растущий спрос на квалифицированных специалистов. Так, к 2026 году число участников ЕГЭ по профильной математике увеличилось на 30 000 человек, что говорит о возрастающем интересе школьников к инженерным и техническим направлениям подготовки.

В обсуждении вопросов развития рынка труда и подготовки кадров принял участие замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.