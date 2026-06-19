Саратовчанка представила русскую культуру на Всероссийском форуме в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде завершился VI Всероссийский форум «Диалог культур», собравший талантливую молодежь со всей страны. Саратовскую область на мероприятии представила преподаватель Детской школы искусств №7 города Саратова, руководитель фольклорного ансамбля «Капельки» Ксения Илюшина.

Форум, организованный Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Правительством Нижегородской области, стал уникальной площадкой для открытого диалога, обмена опытом и поиска новых форм межкультурного взаимодействия. Ключевой темой встречи стало сохранение богатого культурного наследия народов России и его интеграция в современную жизнь.

Программа для участников была насыщенной и познавательной. В формате «диалога на равных» молодые деятели культуры посетили мастер-классы от ведущих этнографов, хореографов и музыкантов страны. Они получили уникальную возможность пообщаться с известными экспертами в области национальной политики, обсудить роль молодого поколения в передаче традиций и внедрении фольклорных элементов в актуальные творческие проекты.

Ярким событием форума стал масштабный городской фестиваль еды «За одним столом». Участники делегации, в том числе и Ксения Илюшина, смогли познакомиться с кулинарным разнообразием России, продегустировав лучшие национальные блюда за символичным 100-метровым столом.

Организаторы высоко оценили профессионализм и вовлеченность участников форума, подчеркнув особую значимость подобных творческих мероприятий для укрепления межнационального диалога и гражданского единства в России.