В Саратове продолжаются работы по благоустройству.

Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, мойку остановок, гидропосев газонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.

В течение суток работы проводились по улицам Лермонтова, Октябрьской, Соборной, Мичурина, Рахова, Чапаева, Слонова, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.

Задействовано порядка 300 единиц техники и 405 рабочих.

Работы по благоустройству продолжаются.