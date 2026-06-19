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НовостиОбщество19 июня 2026 4:59

Дворы 11 энгельсских и 11 балаковских детсадов отремонтируют по проекту Володина

Финансирование будет осуществляться из благотворительных средств
Источник:kp.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал масштабное благоустройство территорий детских садов в Саратовской области.

В рамках проекта, который уже реализуется в Саратове и 15 районах области, к работам подключат 11 детских садов Энгельса и 11 — Балаково. Решение было принято по итогам совещания с главами этих городов.

Финансирование будет осуществляться из благотворительных средств. Сроки завершения работ разнятся: в Энгельсе ремонт должен быть закончен до октября 2026 года, а в Балаково, как и в остальных муниципалитетах-участниках, — до августа 2026 года.

В ходе обсуждения Вячеслав Володин возложил персональную ответственность за качество и сроки на глав районов, подчеркнув, что они не должны перекладывать эти обязанности на директоров детсадов. Спикер поручил подобрать добросовестных подрядчиков для проведения работ, которые включают асфальтирование дворов, обновление детских площадок и замену ограждений. Контроль за исполнением он оставил за собой.

Перечень детских садов Энгельса, вошедших в программу:

О решении по детским садам Балаково будет сообщено дополнительно.