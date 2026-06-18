Гастротуризм Поволжья и секреты высокой кухни — в новом выпуске

О гастротуризме Поволжья, ярких кулинарных событиях и секретах высокой кухни — в новом выпуске программы «Вкус жизни»

Гость эфира — Виктор Яровой, шеф-повар и участник крупных гастрономических проектов.

Вместе с ведущей Ларисой Маркеловой обсудим главные тренды гастротуризма в Поволжье, самые яркие кулинарные события последних месяцев и впечатления от участия в конкурсе «Лучший по профессии». Также поговорим о деталях VIP-ужина для журнала, гастрономических экспериментах и блюдах, которые удивляют в хорошем смысле.

Узнаем, какие гастрофестивали особенно запомнились эксперту и почему локальная кухня становится важной частью туристической привлекательности региона.

Слушайте эфир завтра в 14:03 на волне 90.6 FM. Запись выпуска будет доступна на нашей странице ВК.