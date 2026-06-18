Панков рассказал о формировании программ развития Екатериновского и Ртищевского районов

Депутат Госдумы Николай Панков вместе с однопартийцами и жителями продолжает формирование программ развития районов. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Екатериновке и Ртищево принял участие в конференциях местных отделений «Единой России». Главное в работе – всегда опираться на мнение людей, помогать решать их проблемы. Поэтому так важно, чтобы в народную программу «Единой России» были включены все предложения жителей. Попросил местные и первичные отделения партии особое внимание уделить сбору предложений.

С января этого года не раз встречались в районах. Вместе удалось сделать немало для жителей. В Екатериновском районе в этом году будет установлен модульный ФАП в пос. Прудовой. В школе № 1 возводится умная спортплощадка. Важно составить расписание так, чтобы там могли заниматься все юные спортсмены района. С жителями Альшанки заставили подрядчика переделать некачественный ремонт ДК. До осени должна быть отремонтирована дорога между сёлами Новоселовка и Колено. Добиваемся и строительства нового ФОКа. Вопрос непростой, но проект нужен людям, буду его отстаивать на федеральном уровне.

В Ртищевском районе новые ФАПы появятся в пос. Первомайский и с. Каменка. Начался долгожданный ремонт дороги на пос. Первомайский от федеральной трассы. В будущем году пройдет капитальный ремонт в школе №9. На ул. Победы вместо пивных ларьков благоустраивается общественная территория по федеральному проекту. Это очень важно, ведь рядом находится станция юных техников, где дети получают дополнительное образование.

Работа партии – это большая ответственность перед людьми. Продолжим вместе решать задачи, важные для жителей, молодёжи, старшего поколения», - подчеркнул Николай Панков.