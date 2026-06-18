Дорожники проверяют качество ремонта «туристической» дороги в Энгельсском районе

Специалисты министерства дорожного хозяйства области совместно с журналистами проверили ход ремонта автоподъезда Осиновка – Липовка в Энгельсском районе. Дорога протяжённостью 14 км ремонтируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта — почти 60%. На 13 км выполнили устройство асфальтогранулобетонного слоя, завершают укладку первого (выравнивающего) слоя асфальта. Сегодня специалисты отобрали керны для испытаний в лаборатории.

Дорога ведёт к трём населённым пунктам — сёлам Старицкое, Осиновка, Липовка, где проживает более 1,7 тыс. человек. По трассе проходит школьный маршрут. Кроме того, на выезде из Липовки находится подвесной мост через реку Большой Караман, а в самом селе — немецкая кирха. Местные жители отмечают, что туристы и молодожёны часто приезжают сюда, чтобы полюбоваться достопримечательностями.

«Ремонта ждали давно. Дорожники латали ямы, но это временная мера. А ведь к нам регулярно приезжают туристы», — рассказала воспитатель детского сада из Осиновки Любовь Савченко.