В Саратовской области завершается основной период ЕГЭ. 18 июня 1372 школьника сдают два предмета по выбору — устную часть иностранного языка и информатику. На территории области организовано 42 пункта проведения экзаменов. Устную часть по иностранным языкам сдают 281 выпускник: английский выбрали 273 человека, немецкий — 6, французский — 2. На выполнение устной части отводится 17 минут, включая подготовку.

ЕГЭ по информатике сдают 1091 выпускник. В работе 27 заданий, время выполнения — 3 часа 55 минут. Результаты по информатике станут известны не позднее 30 июня, по иностранным языкам — не позднее 2 июля.

Основной период ЕГЭ подходит к концу, завершающие экзамены проходят в штатном режиме. Министерство образования области следит за ходом экзаменов.