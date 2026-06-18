В Балашове раскрыта кража барсетки с 35 тысячами рублей

В Балашове полиция раскрыла кражу барсетки с деньгами и телефоном. 14 июня 23-летний местный житель отдыхал с друзьями на пляже набережной реки Хопёр. К компании присоединились двое незнакомых молодых людей. Поздно ночью потерпевший не обнаружил барсетку с мобильным телефоном и 35 тысячами рублей наличными.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнего ранее судимого жителя Балашова — одного из гостей той компании. Он сознался в краже, пояснив, что деньги потратил на личные нужды, а телефон продал неизвестному.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.