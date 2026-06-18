T2 провел занятия по кибербезопасности для школьников в Марксе

Фото: Т2

Erid. 2W5zFHZ4uvy

Саратов – T2, российский оператор мобильной связи, провел лекции по кибербезопасности для детей, отдыхающих в летних пришкольных лагерях в Марксе. Сотрудники саратовского филиала T2 рассказали школьникам об основных видах киберугроз и правилах безопасного поведения в сети.

T2 не первый год проводит в регионах присутствия занятия по цифровой грамотности и кибербезопасности в школах, вузах и учреждениях среднего профессионального образования. Цель – напомнить детям и молодежи о правилах безопасного взаимодействия с цифровой средой, которая сегодня затрагивает все сферы жизни: образование, общение, развлечения, работу.

В рамках проекта «Классные встречи» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» T2 организовал занятия по цифровой безопасности в лицее и СОШ № 6 города Маркса. Директор саратовского филиала компании Дмитрий Бобаков рассказал детям, отдыхающим в пришкольных летних лагерях, об основных видах киберугроз, правилах безопасного цифрового поведения, в том числе о создании надежных паролей, и способах противодействия интернет-мошенничеству. Встречи прошли в формате открытого диалога, что позволило ребятам не только получить полезные знания, но и задать экспертам вопросы и разобрать реальные ситуации.

В условиях растущих рисков в цифровой среде каждому пользователю важно иметь возможность обезопасить свои ресурсы и персональные данные, поэтому T2 проводит тематические мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения, и запустил комплексный продукт для многоуровневой цифровой защиты своих клиентов – платформу SafeWall. Решение включает все профильные сервисы: блокировку вредоносных звонков и SMS, защиту от скрытых подписок и взлома аккаунта на портале Госуслуг, бесплатного голосового ассистента, антифишинг и другие важные инструменты. Базовый уровень системы доступен всем абонентам бесплатно.

Дмитрий Бобаков, директор саратовского филиала T2:

«Сегодня безопасное цифровое поведение должно стать базовым навыком и частью образа жизни пользователей всех возрастных групп. Один из способов развития такой полезной привычки – постоянное информирование о правилах цифровой гигиены и важности их соблюдения, а также об актуальных угрозах и мошеннических сценариях. Ежедневно сталкиваясь с реальными киберугрозами, T2 наращивает экспертизу в области надежной защиты пользователей и накапливает практический опыт эффективного противодействия злоумышленникам. Мы внедряем и постоянно совершенствуем инструменты, которые помогают обеспечивать безопасность наших клиентов, и с удовольствием делимся знаниями на занятиях по кибербезопасности в образовательных учреждениях».

ИНН 7743895280