В комитете по архитектуре Саратова стартовала студенческая практика

В комитете по архитектуре Саратова началась студенческая практика для учащихся архитектурно-строительного колледжа. Будущие специалисты погрузятся в профессию в условиях реальной работы муниципального органа власти. С вводной программой перед практикантами выступила заместитель главного архитектора города Ольга Чурилова, которая рассказала о структуре и направлениях деятельности комитета.

Студентам обозначили круг задач на ближайший период. Практика позволит им применить теоретические знания на практике, познакомиться с документацией и процессами, связанными с градостроительной деятельностью.

В комитете уверены, что полученный опыт станет прочным фундаментом для профессионального роста. «Надеемся, что это сотрудничество станет началом большого профессионального пути для молодых архитекторов», — отметили в ведомстве.