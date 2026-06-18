Спасатели Саратовской области проводят уроки безопасности на воде

Фото: Служба спасения Саратовской области

Сотрудники областной службы спасения продолжают проводить обучающие занятия по безопасности на воде. Мероприятия проходят в учебных центрах, детских оздоровительных лагерях и бассейнах. Спасатели в доступной форме рассказывают детям и взрослым о правилах поведения у воды, опасностях на водоёмах и способах их избежать. Особое внимание уделяют профилактике несчастных случаев и правильному вызову экстренных служб по номеру 112.

Практическая часть включает отработку ключевых навыков. Специалисты демонстрируют спасательное оборудование. Участники учатся надевать жилеты, бросать спасательный круг и извлекать пострадавшего из воды. На специальных манекенах отрабатывают сердечно-лёгочную реанимацию и оказание первой помощи до приезда медиков. Занятия проходят в интерактивном формате — каждый может попробовать свои силы.

Такие уроки помогают сформировать культуру безопасного поведения. Знание правил и умение действовать в экстремальной ситуации могут спасти жизнь. Занятия проводят опытные инструкторы. Работа по профилактике несчастных случаев на воде будет продолжаться в течение всего летнего сезона. Присоединяйтесь к обучению — это может быть жизненно важно. Узнать расписание можно в администрациях лагерей или в областной службе спасения.