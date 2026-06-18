Область вошла в топ-10 регионов по числу заявок на конкурс «Знай наших»

В Саратовской области продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе российских брендов «Знай наших». Проект объединяет предпринимателей, крупный бизнес, институты развития и государство, чтобы помогать отечественным компаниям выходить на новый уровень. Победителей ждут индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, участие в крупных форумах и содействие в привлечении инвестиций.

Как отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко, регион активно участвует в конкурсе. На сегодняшний день от Саратовской области подано 297 заявок — это 8-е место среди всех регионов России и 5-е место в Приволжском федеральном округе. Наибольшее количество заявок представлено в направлении «Знай вкусных» — 167 заявок. Также региональные бренды участвуют в направлениях «Знай технологических» (42 заявки), «Знай креативных» (34 заявки), «Знай полезных» (28 заявок) и «Знай разных» (26 заявок).

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса. Прием заявок продлен, у предпринимателей есть возможность заявить о своем бренде и получить поддержку для дальнейшего роста.