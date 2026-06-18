В Энгельсском районе отремонтировали «туристическую» дорогу

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

В Энгельсском районе дорожные службы и представители министерства дорожного хозяйства области проверили качество ремонта «туристической» дороги к селам Осиновка и Липовка. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На сегодняшний день готовность 14-километрового участка составляет почти 60%. На 13 км уже уложен слой асфальтогранулобетона, и завершается устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. В настоящее время специалисты отбирают керны для лабораторных испытаний на прочность.

Дорога обеспечивает транспортную доступность для трёх населённых пунктов (Старицкое, Осиновка, Липовка) с населением более 1,7 тыс. человек. По ней также проходит школьный маршрут. Местные жители и туристы ценят этот маршрут за уникальные достопримечательности: подвесной мост через реку Большой Караман и старинную немецкую кирху.

«Ремонта ждали давно. К нам регулярно приезжают туристы и молодожёны, чтобы посмотреть на кирху и подвесной мост», — поделилась впечатлениями воспитатель Любовь Савченко.

Ознакомиться с перечнем региональных дорог для ремонта в 2026 году можно в официальной группе министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети вконтакте: https://vk.ru/mindor64?from=groups