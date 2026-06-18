В Энгельсе пять расчетов тушили горящий вагон с алкидными смолами

Фото: МЧС по Саратовской области

В Энгельсском районе на железнодорожной станции Анисовка произошел пожар. Сообщение о ЧП на территории ремонтного депо поступило 17 июня в 16:36 . Горел металлический вагон. Внутри в пластиковых емкостях находились алкидные смолы, произошел розлив жидкости . Площадь пожара составила 200 квадратных метров . Пострадавших нет .

Изначально на месте работали два пожарных расчета, затем группировку увеличили до пяти расчетов . Прибыл пожарный поезд . Начальник дежурной смены службы пожаротушения Сергей Григорьев рассказал: «Было организовано охлаждение горящего вагона и соседних составов. После этого мы успешно провели пенную атаку» .

Инцидент не повлиял на график движения поездов. Подробности пожара сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области