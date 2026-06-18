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НовостиОбщество18 июня 2026 9:40

Коммерческий подкуп в Саратове: продавец заплатил 15 тыс. за молчание

В Саратове возбуждено дело против продавца, подкупившего общественника
Источник:kp.ru

В Саратове возбуждено уголовное дело против 48-летней продавщицы, подозреваемой в коммерческом подкупе. Следствие считает, что в сентябре–октябре 2024 года она передала 15 тысяч рублей сотруднику общественной организации в сфере торговли за заведомо незаконные действия.

Деньги предназначались за то, чтобы представитель организации не сообщал в надзорные органы о фактах продажи женщиной алкоголя несовершеннолетним.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.