В Саратовской области два брата ответят за убийство, совершённое в 2000 году

Перед судом предстанут двое братьев, обвиняемых в убийстве 28-летнего мужчины, совершённом в Ртищеве 2 декабря 2000 года. Пьяные фигуранты на почве неприязни похитили знакомого из ресторана, перевезли в сторожевой вагон на улице Крылова и забили металлической трубой. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Преступление 25 лет оставалось нераскрытым. Но следствие не прекращалось: экспертизы, допросы, осмотры. Межведомственная группа восстановила полную картину. Свидетели, видевшие начало конфликта и похищение, помогли раскрыть дело. Провели проверки показаний и очные ставки.

Братья арестованы. Дело направлено в суд. Жестокость, которой не было срока давности, теперь получит оценку. Спустя четверть века — справедливость.