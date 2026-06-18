Жительница Советского района перевела мошенникам 290 тысяч рублей

Жительница Советского района Саратовской области перевела мошенникам 290 тысяч рублей.

Несколько дней назад 55-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником Центробанка России и сообщил, что злоумышленники взломали её личный кабинет на портале «Госуслуг» и пытаются оформить кредиты на её имя. Чтобы предотвратить это, собеседник убедил женщину перевести сбережения на «безопасный счёт». Через мобильное банковское приложение она отправила 290 тысяч рублей на указанный счёт.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следствие устанавливает все обстоятельства. Женщина стала очередной жертвой дистанционных аферистов, которые используют доверчивость граждан и запугивание.