В Саратове пресечён сбыт метадона, изъято более 181 грамма наркотика

В Саратове сотрудники УНК ГУ МВД пресекли сбыт метадона. Оперативники задержали 37-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. В его квартире полицейские обнаружили и изъяли наркотик общей массой 181,31 грамма. Кроме того, были установлены три тайниковые закладки, откуда изъято ещё 0,61 грамма того же вещества. У оперативников есть основания полагать, что мужчина причастен к сбыту запрещённых веществ.

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Задержанный находится в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

Работа по выявлению и пресечению каналов сбыта наркотиков продолжается. Полиция напоминает: незаконный оборот наркотиков влечёт серьёзную уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Сообщать о подобных фактах можно по телефону 02 или 102.