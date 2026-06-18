В Саратове учителя искали ответ, как сделать уроки увлекательными

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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников совместно с лицеем «Солярис» провёл слёт лучших учителей — победителей профессиональных конкурсов в рамках регионального отделения «Учитель года». В мероприятии приняли участие 86 педагогов Саратовской области. Слёт прошёл в формате феномен-парка «Лес рук и море лайков».

Участники искали ответ на вопрос, как сделать уроки живыми и увлекательными, чтобы дети не просто слушали, а включались в процесс. В центре внимания — идея уникальности в образовании. Педагоги проектировали занятия, которые пробуждают любопытство, учат проявлять инициативу и превращают учеников из слушателей в активных участников урока.

Лариса Живцова, ректор института развития образования, и Николай Тимофеев, председатель облорганизации профсоюза, поблагодарили учителей за преданность профессии. Герой Труда РФ Людмила Корнилова отметила высокий уровень мастерства участников и их умение превращать сложные задачи в интересные решения. По её словам, именно такие педагоги формируют будущее образования в регионе.