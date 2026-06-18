Качество холодной воды соответствует санитарным нормам

Уважаемые жители!

Вода, поступающая на очистные сооружения водопроводных комплексов, проходит многоступенчатую стадию очистки, фильтрации, отстаивания и соответствует действующим санитарным нормам СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При появлении у жителей многоквартирного дома вопросов на качество воды управляющей организации необходимо провести проверку внутренних коммуникаций дома.

Если в ходе проверки причины ухудшения качества воды не выявлены, следующим шагом является обращение в ресурсоснабжающую организацию для вызова представителя и отбора проб воды на границе эксплуатационной ответственности.

Для получения консультации, а также проведения анализа качества питьевой воды вы можете обратиться в МУПП «Саратовводоканал» с заявкой по телефону контакт-центра предприятия: 32-00-00.