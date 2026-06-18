Студенты Президентской академии – победители молодёжного форума «ШУМ» в Калининграде

Фото: ПИУ РАНХиГС

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Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виолетта Полякова и Артур Хачатрян стали победителями первой образовательной программы Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» — «ШУМ.Производство», завершившегося накануне в Калининградской области.

Фото: ПИУ РАНХиГС

Форум объединил более 15000 молодых журналистов, авторов контента, редакторов и медиаспециалистов из семидесяти регионов России. В течение нескольких дней участники работали над реальными кейсами от стратегического партнёра форума — компании VK, а также от НИФИ Минфина России и проекта «Мои финансы», создавая современные медиапродукты и защищая свои решения перед экспертным жюри. За пять лет «ШУМ» стал одной из крупнейших площадок для профессионального развития, обмена опытом и реализации медиапроектов молодёжи.

Студентка второго курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Виолетта Полякова вошла в состав команды №7, которая одержала победу в кейсе «VK Места». Участники разработали серию из пяти вертикальных видеороликов, раскрывающих возможности сервиса через реальные пользовательские сценарии. Основой концепции стали эмоции, яркие впечатления и персональный подход к путешествиям.

Фото: ПИУ РАНХиГС

«Форум "ШУМ" стал для меня невероятно ценным опытом! Работа над реальным кейсом совместно с командой талантливых ребят из разных регионов страны позволила не только применить знания на практике, но и взглянуть на медиасферу с новой стороны. Особенно интересно было взаимодействовать с экспертами индустрии, получать профессиональную обратную связь и участвовать в создании проекта для одного из крупнейших российских цифровых сервисов. Победа нашей команды стала результатом большой совместной работы, креативности и умения слышать друг друга», рассказала Виолетта.

Студент третьего курса направления подготовки «Прикладная информатика» Артур Хачатрян участвовал в направлении «ИИ и креатив» в составе команды №15. Участники решали кейс от VK Education, и по итогам работа была высоко оценена экспертами, а команда заняла первое место. Также в рамках форума Артур попробовал свои силы в спецкейсе по креативу от НИФИ Минфина России, где стал призёром.

Фото: ПИУ РАНХиГС

«Попасть на форум "ШУМ" было моей мечтой ещё с первого курса. Сам форум дал мне очень хорошие знания в сфере медиа, познакомил с новыми людьми, и я приобрёл полезные знакомства. Желаю всем попасть на этот форум и ощутить всё на себе!» поделился впечатлениями Артур.

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