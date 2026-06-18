Краснопартизанские пенсионеры посетили Парк покорителей космоса

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Получатели социальных услуг из комплексного центра соцобслуживания населения Краснопартизанского района посетили Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Экскурсия стала настоящим путешествием в историю. «Это место напоминает о подвиге Юрия Алексеевича Гагарина — человека, который первым проложил путь к звездам. А мы "покорили" парк покорителей космоса», — поделились участники поездки.

Краснопартизанские пенсионеры отметили, что получили возможность прикоснуться к истории и испытали глубокую гордость за достижения нашей страны. Экскурсия пробудила яркие воспоминания о молодости. Посещение парка стало для них значимым событием.

Такие поездки обогащают жизнь и дарят новые впечатления. Организаторы планируют продолжить подобные выездные мероприятия для людей старшего возраста.