В Саратове обсудили проблемы дизайн-индустрии на заседании Клуба продюсеров

17 июня на площадке креативно-инновационного пространства «Дизайн Центр» прошло заседание регионального Клуба продюсеров, посвящённое развитию индустрии дизайна. Мероприятие объединило представителей органов власти, вузов и предпринимателей креативного сектора. С приветственным словом выступила начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности министерства инвестиционной политики Виктория Гребнева, которая подробно остановилась на механизмах поддержки креативных предпринимателей, выделив роль реестра субъектов креативных индустрий. «Реестр позволяет нам видеть, кто работает в креативном секторе, понимать его структуру и предлагать точечные меры поддержки», — отметила она.

Модератором встречи стал генеральный директор креативного кластера «Дизайн Центр» Денис Козюкин, который представил обзор текущего состояния отрасли. Директор Корпорации развития области Александр Храпугин рассказал о мерах поддержки креативного сектора. Участники заседания обсудили проблемы дизайн-индустрии и предложили шаги для усиления её роли в экономике региона. В завершение состоялся открытый диалог.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко напомнил, что Клуб продюсеров работает в области с ноября 2024 года при поддержке АСИ. Сейчас в нём более 100 участников. По всем 16 креативным индустриям регулярно проходят встречи, на которых вырабатывают дорожные карты и собирают предложения по мерам поддержки. Подписывайтесь на новости министерства.